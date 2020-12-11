مواعيد مباريات اليوم 11 ديسمبر 2020.. انطلاق النسخة 68 للدوري

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 10:10

كتب : FilGoal

الدوري المصري

تنطلق اليوم الجمعة النسخة رقم 68 للدوري المصري الممتاز، 61 موسما مكتملا و6 مواسم ألغيت بعد بدايتها، بثلاث مباريات.

ففي الثانية والنصف عصرا يلعب إنبي ضد أسوان.

ثم في الخامسة مساء يستضيف طلائع الجيش فريق الجونة.

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وتختتم مباريات اليوم في السابعة والنصف مساء بمواجهة الإنتاج الحربي ضد الوافد الجديد على البطولة فريق سيراميكا كليوباترا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

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