في الدرجة الثانية – ريمونتادا لسبورتنج وانتصار حرس الحدود والبلدية

نجح سبورتنج في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية في ثالث جولات الدرجة الثانية من الدوري المصري في موسمه الجديد.

وأقيمت اليوم الخميس سبع مباريات في المجموعة الثالثة وتأجيل واحدة.

وفي بداية المباريات انتصر سبورتنج على دكرنس بثلاثة أهداف لهدفين.

افتتح دكرنس أهداف اللقاء عن طريق محمد فوزي وأضاف سعد جمال الهدف الثاني.

ورد سبورتنج بثلاثة أهداف عن طريق إسلام قورة وعبد الله سرور وعلي دياب.

ألعاب دمنهور X أبو قير للأسمدة

فاز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على ألعاب دمنهور بأربعة أهداف لهدف.

سجل لأبو قير كل من عبد الرحمن أسامة لاعب ألعاب دمنهور بهدف عكسي في مرماه.

هذا بالإضافة لكيرفالا وعلاء شعبان وعلاء أنس.

فيما سجل هدف ألعاب دمنهور الوحيد في اللقاء مصطفى كشري.

حرس الحدود X الحمام

وفاز حرس الحدود على الحمام بثلاثية دون رد.

سجل حامد خالد هدفين وأحمد حسن هدف.

المنصورة X الرجاء – كفر الشيخ X بيلا

وتعادل المنصورة مع الرجاء سلبيا بدون أهداف وبذات النتيجة كفر الشيخ مع بيلا.

الأولمبي X بني عبيد

وتعادل الأولمبي مع بني عبيد إيجابيا بهدف لمثله.

سجل هدف الأولمبي مروان محمد وتعادل أحمد يوسف لبني عبيد.

وتم إلغاء مباراة الجزيرة ومالية كفر الزيات لعدم تواجد سيارة أسعاف وتنص اللائحة على منح الفريق الضيف نقاط المباراة الثلاثة واحتسابه منتصرا بنتيجة 3-0 بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.

بتلك النتائج يتصدر حرس الحدود الجموعة بسبع نقاط بالتساوي مع أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

ويأتي سبورتنج رابعا بخمس نقاط بالتساوي مع الأولمبي والمنصورة.

ويحتل النمصورة المركز السادس بنقطتين بالتساوي مع مالية كفر الزيات وكفر الشيخ وفاركو ودكرنس وبني عبيد وبيلا وألعاب دمنهور والرجاء.

ويأتي الحمام في المركز الـ15 وقبل الأخير بنقطة وحيدة وأخيرا الجزيرة مطروح بدون أي نقاط.