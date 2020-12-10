رومنيجيه يلمح لإمكانية بقاء ألابا في بايرن ميونيخ

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

ألمح كارل هاينز رومنيجيه رئيس بايرن ميونيخ إلى احتمالية بقاء ديفيد ألابا رغم الشائعات التي تربط رحيله.

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

بايرن ميونيخ

المدافع النمساوي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس وإنتر الإيطاليان.

رومنيجيه قال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كل فريق يفكر بالطبع في تقوية صفوفه، الأمر طبيعي أن تفكر أكبر الأندية في ألابا".

أخبار متعلقة
قائد لاتسيو لا يريد مواجهة ليفربول أو بايرن ميونيخ في دوري الأبطال بايرن يعلن تفاصيل إصابة خابي مارتينيز رئيس بايرن: نوير مثل النبيذ.. أفضل حارس في التاريخ أثلتيك: تشيلسي متمسك بـ هودسون-أودوي رغم اهتمام بايرن

وأضاف "الآن حان الوقت لاتخاذ القرار وربما ينتقل لفريق آخر أو ربما يغير قراره ويبقى في بايرن ميونيخ، سنرى".

وينتهي تعاقد ألابا مع البافاري في الصيف المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل والرحيل دون مقابل بنهاية الموسم.

الموسم الجاري خاض النمساوي البالغ 28 عاما 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

إجمالا ارتدى قميص البافاري في 401 مباراة سجل 32 هدفا و49 مباراة.

بايرن ميونيخ ديفيد ألابا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإتربي: مُعلن يتحمل جزءا من راتب الونش.. ووصلتنا تحويلات من الخليج وإيطاليا 2 دقيقة | ميركاتو
مدرب بايونيرز يحكي لـ في الجول قصة حسم الصعود للدرجة الثانية من على لودر 3 دقيقة | الدوري المصري
مفاجأة.. سكاي: شالهان أوجلو سينتقل من ميلان إلى إنتر 38 دقيقة | ميركاتو
لاسارتي يتحدث عن خرق لاعبيه للفقاعة الطبية في كوبا أمريكا 43 دقيقة | أمريكا
وعد غريب من منتخب إنجلترا إذا فاز بـ يورو 2020 55 دقيقة | يورو 2020
نادر شوقي: أكرم توفيق تأثر بـ حسام غالي.. وهناك أندية تريد أحمد ريان ساعة | ميركاتو
فيروس كورونا يضرب منتخب اسكتلندا في مقتل ساعة | يورو 2020
عثمان ديمبيلي خارج يورو 2020 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك