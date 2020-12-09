مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) - (0) مونشنجلادباخ.. هجمات متبادلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق43: جووول؟ لا هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل على لوكا مودريتش.

ق32: جووول ثااان لريال مدريد برأسية جديدة من بنزيمة.

ق10: جووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية.

انطلاق المباراة