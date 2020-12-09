مباشر ليلة الأبطال - ميتييلاند (1) (1) ليفربول.. التعااادل

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وميتييلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

ليفربول حسم تأهله من الجولة الماضية، على أن يكون صراع البطاقة الثانية بين أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي.

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ق 62: ميتييلاند يدرك التعادل عن طريق شولتز من علامة الجزاء.

ق 49: مقصية مزدوجة من مهاجم ميتييلاند تتصدى لها العارضة عوضا عن الحارس.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق 44: الحارس هانسن يتصدى لتسديدة قوية من جوتا من داخل منطقة الجزاء.

ق 32: رأسية من سوري كابا يشتتها فابينيو من على خط المرمى والتعادل سائد.

ق 30: أوريجي يهدر الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بعد بينية من محمد صلاح.

ق 1: صلاح جووووول في الدقيقة الأولى، بعد انفراد بحارس المرمى ليضعها ضعيفة على يمناه.

بداية اللقاء

ليفربول #ليلة_الأبطال ميتييلاند دوري أبطال أوروبا
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