كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس وميلان وأتليتكو في سباق لضم مهاجم لاتسيو

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - لاتسيو

تسعى أندية يوفنتوس وميلان وأتليتكو مدريد للحصول على خدمات خواكين كوريا مهاجم لاتسيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو".

وقال التقرير إن الأندية الثلاثة ستتسابق على خدمات المهاجم صاحب الـ26 عاما، وتقدر قيمته حاليا بمبلغ 55 مليون يورو.

كوريا انضم إلى لاتسيو قادما من إشبيلية في صيف 2018 بمبلغ 15.3 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

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المهاجم الأرجنتيني شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

كوريا لعب 5 مباريات دولية بقميص الأرجنتين سجل خلالها هدفين.

ولعب كوريا بقميص لاتسيو حتى الآن في 93 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 15 آخرين.

سوق الانتقالات الدوري الإيطالي
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