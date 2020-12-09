مواعيد مباريات الأربعاء 9 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة – ليفربول.. وريال مدريد للحسم

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء حول العالم، والقنوات الناقلة لها.

يبدأ اليوم في الثانية والنصف ظهرا بمباريات دوري الدرجة الثانية في مجموعتي الصعيد والقاهرة والقنال. أهم المباريات ستكون بين سرس الليان وطنطا، ومنتخب السويس مع كوكاكولا، ونادي زد مع النجوم، وبتروجت مع الترسانة.

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دوري أبطال أوروبا

في دوري أبطال أوروبا، يلعب ليفربول مع ميتلاند الدنماركي الساعة الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة بي إن سبورتس 2.

في نفس التوقيت يلعب أياكس مع أتالانتا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وتستكمل مباراة باريس سان جيرمان مع إسطنبول باشاك شاهير الساعة الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد يلعب مباراة حاسمة مع مونشنجلادبخ الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1، وفي نفس المجموعة والتوقيت يلعب إنتر ميلان مع شاختار عبر بي إن سبورتس 4.

أحمد حسن "كوكا" رفقة أوليمبياكوس يلعب مع بورتو الساعة العاشرة مساء أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي مع مارسيليا عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يلعب بايرن ميونيخ مع لوكوموتيف موسكو الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 5.

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