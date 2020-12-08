وادي دجلة لـ في الجول: أتممنا ضم أمير عادل لمدة 3 سنوات

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 22:11

كتب : أحمد شاكر

أمير عادل - ألكسندر ياكوبسن

أتم نادي وادي دجلة ضم أمير عادل، أو أليكساندر ياكوبسن، لمدة 3 سنوات.

أمير عادل

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

المصري – الدنماركي كان قد انضم للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، وينضم اللاعب لوادي دجلة.

وأكد نديم سامي نائب رئيس مجلس إدارة النادي لـ FilGoal.com إتمام ناديه للصفقة.

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ياكوبسن بعمر الـ 13 عُرف باسم "رونالدينيو الدنمارك" ومشهورا على المستوى الوطني بسبب تداول مقطع فيديو يُظهر مهاراته، فانتقل من صفوف فريق الشباب في كوبنهاجن الدنمارك في 2011 إلى إيندهوفن الهولندي.

وترك عادل البالغ 26 عاما نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.

ومثّل عادل منتخب مصر الأول في مباراة دولية واحدة جاءت أمام توجو في 2017 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

أمير عادل وادي دجلة
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