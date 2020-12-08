مباشر ليلة الأبطال – برشلونة (0) - (3) يوفنتوس.. لايبزيج (3) - (2) يونايتد
الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي برشلونة ويوفنتوس، لايبزيج ومانشستر يونايتد في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
برشلونة X يوفنتوس
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق75: جووول رابع لبرشلونة عن طريق بونوتشي؟ لا الفيديو يلغيه بداعي التسلل.
ق52: جووول ثااالث ليوفنتوس عن طريق رونالدو من ركلة جزاء.
ق50: ركلة جزاء ليوفنتوس بعد لمسة يد على لينجليت.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد.
ق20: جووول ثان ليوفنتوس عن طريق وستون مكيني.
ق13: جووول رونالدو يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء.
ق11: ركلة جزاء ليوفنتوس بعد عرقلة رونالدو.
انطلاق المباراة.
لايبزيج X مانشستر يونايتد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق83: جووول ثااان ليونايتد من بوجبا.
ق80: جووول أول ليونايتد من ركلة جزاء عن طريق برونو فيرنانديز.
ق69: جووول ثالث للايبزيج عن طريق جاستين كلويفرت.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم لايبزيج بهدفين دون رد.
ق30: هدف ثالث للايبزيج عن طريق ويلي أوربان لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.
ق13: جووول ثان للايبزيج من أمادو هايدارا.
ق2: جووول الهدف الأول للايبزيج عن طريق أنخلينو.
انطلاق المباراة.