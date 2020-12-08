مباشر ليلة الأبطال – برشلونة (0) - (3) يوفنتوس.. لايبزيج (3) - (2) يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي برشلونة ويوفنتوس، لايبزيج ومانشستر يونايتد في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة X يوفنتوس

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ق75: جووول رابع لبرشلونة عن طريق بونوتشي؟ لا الفيديو يلغيه بداعي التسلل.

ق52: جووول ثااالث ليوفنتوس عن طريق رونالدو من ركلة جزاء.

ق50: ركلة جزاء ليوفنتوس بعد لمسة يد على لينجليت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد.

ق20: جووول ثان ليوفنتوس عن طريق وستون مكيني.

ق13: جووول رونالدو يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

ق11: ركلة جزاء ليوفنتوس بعد عرقلة رونالدو.

انطلاق المباراة.

لايبزيج X مانشستر يونايتد

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ق83: جووول ثااان ليونايتد من بوجبا.

ق80: جووول أول ليونايتد من ركلة جزاء عن طريق برونو فيرنانديز.

ق69: جووول ثالث للايبزيج عن طريق جاستين كلويفرت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم لايبزيج بهدفين دون رد.

ق30: هدف ثالث للايبزيج عن طريق ويلي أوربان لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق13: جووول ثان للايبزيج من أمادو هايدارا.

ق2: جووول الهدف الأول للايبزيج عن طريق أنخلينو.

انطلاق المباراة.