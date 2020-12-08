حوار - لوكاكو: أنا من أفضل 5 مهاجمين في العالم.. ومن المبكر مقارنتي بالظاهرة رونالدو

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إنه يرى نفسه ضمن أفضل 5 مهاجمين في العالم خلال الوقت الحالي، كما أوضح أنه من المبكر جدا مقارنته بالظاهرة رونالدو نجم الأفاعي السابق.

وصرح لوكاكو في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" قائلا: "أنا واحد من أفضل 5 مهاجمين في العالم، لا يمكنني فعل أي شيء خطأ من الجانب التكتيكي أو في حالة التحركات".

وواصل "إن تخطى كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي حدودهم، لما لا أفعل المثل أيضا؟".

وأكمل "رونالدو ليما سجل أكثر من 100 هدف لصالح المنتخب، من المبكر للغاية أن يتم عقد مقارنات بيننا".

وتابع "في ميلان الكل كان يتحدث معي حول تسجيل رونالدو لـ34 هدفا في موسمه الأول".

وأردف "أشعر بسعادة لمحاكاة هذا الرقم، لكنه فاز بكأس يويفا، وأنا خسرت النهائي، الآن يجب أعمل لكي أفوز بالبطولات".

وانضم لوكاكو صاحب الـ27 عاما إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2019 بمبلغ 74 مليون يورو.

وسجل لوكاكو في موسمه الأول 34 هدفا في 51 مباراة بكل المسابقات كما صنع 6 آخرين.

وعن نصيحة كونتي وعلاقتهما القديمة قال: "المدرب أخبرني أنني إن أصبحت أقوى وظهري للمرمى، لا أحد يمكنه إيقافي، أخبرني حول ذلك الأمر في كأس العالم 2014، قبل أن يترك يوفنتوس، وكرر لي النصيحة حينما كان في تشيلسي".

وتابع "إدين هازارد تصرف كوسيط في هذه الصفقة، منح رقمي إلى المدير الرياضي لتشيلسي وبعد ذلك تواصل معي وأخبرني أن مدرب الفريق الجديد يريدني".

وأردف "لم أكن أعلم من هو مدربهم الجديد، حينما وصلت للاجتماع رأيت كونتي، وكان يجب أن أتوقع ذلك، كان يجب أن يكون كونتي".

واستطرد "قبل أن آتي إلى إنتر، شاهدت العديد من مبارياته، لاوتارو كان يلعب وحده في المقدمة، وسرعان ما فكرت أننا يمكننا أن نسبب الضرر لدفاعات المنافسين".

وواصل "حينما وصلت تحدثنا بالإسبانية قليلا، وكانت تلك نقطة التحول، في بعض الأحيان يكون يومي، وفي بعض الأحيان يكون يومه، علينا أن نجد التوازن المناسب ونتفاهم سويا".

وأكمل "نحن إنتر ميلان، يجب أن نقاتل للفوز بالبطولة، أعتقد أن ذلك أقل شيء، سنرى ما سيحدث في مارس".

وأتم "بدنيا أنا قوي، إن كان لدي استعداد بدني جيد، فلا توجد أي مشاكل، أعتقد أن الأمر منوط أيضا بالعقلية".

وشارك لوكاكو خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع هدفين.