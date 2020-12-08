سبورت: روديجر لازال خيارا متاحا أمام برشلونة في يناير

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 13:19

كتب : FilGoal

روديجر

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي لازال خيارا ينوي نادي برشلونة الاتجاه إليه في سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز الخيارات الدفاعية خاصة مع كثرة الإصابات في مركز قلب الدفاع.

يظل أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي خيارا متاحا أمام برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن رونالد كومان مدرب برشلونة كان قد طلب بالفعل من إدارة ناديه المؤقتة ضم قلب دفاع وجناح أو مهاجم خلال السوق الشتوية.

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ومع كثرة الإصابات لدى برشلونة في مركز قلب الدفاع، بجانب معاناة رودريجر مع قلة المشاركة مع تشيلسي، قد ينضم إلى النادي الكتالوني في يناير المقبل.

وستستمر الإدارة المؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في برشلونة يوم 24 يناير المقبل.

وتبدأ سوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا يوم 4 يناير المقبل وتنتهي يوم 1 فبراير.

روديجر صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 4 مباريات فقط في كل المسابقات، 3 في دوري الأبطال ومباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز سوق الانتقالات
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