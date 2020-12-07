الزمالك يقرر لائحة جديد قبل انطلاق الدوري لتحفيز اللاعبين

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 20:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس تجهيز لائحة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد.

واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة.

وتسعى لجنة الكرة تجهيز اللائحة قبل انطلاق موسم الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - انتظام طارق حامد وبنشرقي في التدريبات الجماعية.. وتواجد عبد الحليم علي مصدر في الزمالك لـ في الجول: تعديل عقد فتوح بما يتناسب مع إمكانياته ومد فترة تعاقده كمال درويش: الزمالك الأفضل في إفريقيا.. لكن الإعلام عنيف جدا عبد العاطي: دجلة تساهل في مفاوضاته مع الزمالك والأخير لم يُتمم الصفقة

ويأتي ذلك بسبب عدم اقتناع مسؤولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.

ويستهل الزمالك مشواره في مسابقة الدوري مساء السبت بمواجهة المقاولون العرب.

ويصطدم الزمالك في الجولة الثانية يوم 17 ديسمبر بمواجهة بيراميدز.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكاية الطفل يوسف.. عاشق كرة القدم "الذي يعمل لمساعدة أسرته" 2 دقيقة | حكايات في الجول
صالح: كنت أبحث عن الإدارة المحترفة ولذلك اخترت سيراميكا كليوباترا 3 دقيقة | الدوري المصري
اجتمع بـ بيرلسكوني مجددا.. بالوتيلي ينضم إلى مونزا 20 دقيقة | أوروبا
الزمالك يقرر لائحة جديد قبل انطلاق الدوري لتحفيز اللاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
أندية الدوري – سموحة.. الموج الأزرق 40 دقيقة | الدوري المصري
أندية الدوري - مصر للمقاصة.. ذكريات الماضي بثوب جديد 45 دقيقة | الدوري المصري
أبو العينين: اليوم تاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا.. البداية دائما صعبة والقمة أصعب 51 دقيقة | الدوري المصري
إثارة منتظرة ومواجهات مشوقة.. تعرف على قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 59 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا
قد ينال إعجابك