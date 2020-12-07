تعافي وليد سليمان من فيروس كورونا

أعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وتحّول عينته من إيجابية لـ سلبية.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وكتب وليد سليمان عبر صفحته على (انستجرام): "أريد أن أشكر كل من تحدث معي وسأل عني ودعى لي بالشفاء".

وأضاف "الحمد الله، أنا وسلمى وسليم (أسرة وليد سليمان) تعافينا والنتيجة جاءت سلبية وحالتنا جيدة الحمد الله".

وأتم "رغبت في طمأنه كل من يحاول التواصل معي وكذلك الجماهير. شكرا لكم جدا".

🔴 وليد سليمان يُعلن تعافيه من إصابة فيروس كورونا، هو وأسرته pic.twitter.com/4i0nHBwt9R — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 7, 2020

وغاب وليد سليمان عن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

كما غاب عن مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مصر، وذلك بسبب إيجابية مسحة كورونا الخاصة به.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء.

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، إلى جانب مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.