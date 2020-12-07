المسابقات لـ في الجول: السوبر هذا الموسم بين الأهلي والطلائع.. التغيير من الموسم المقبل

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لـ الأهلي

شدد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات أن السوبر المحلي هذا الموسم، سيقام بين الأهلي بطل الدوري وكأس مصر، وطلائع الجيش، وصيف كأس مصر.

وشرح مرزوق لـ FilGoal.com: "السوبر هذا الموسم بين الأهلي وطلائع الجيش، لا يمكننا تغيير اللائحة في وسط الموسم".

وأردف "سيتم تحديد موعد المباراة في أقرب وقت ممكن".

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وكشف "مع بداية الموسم المقبل، سنغير اللائحة لتجمع مباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس".

وأتم "ولو فاز بالبطولتين نفس الفريق ستجمع المواجهة بين بطل الدوري ووصيف الدوري، بدلا من وصيف الكأس".

ويحمل الزمالك لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في فبراير الماضي، فيما حصد الأهلي السوبر قبل الماضي بالفوز على الزمالك 3-2.

ولم يحصد، أو يشارك، طلائع الجيش، في البطولة من قبل.

الأهلي طلائع الجيش في السوبر
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