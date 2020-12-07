سكاي: استمرار غلق مركز تدريبات نيوكاسل.. وشكوك حول إقامة مواجهة وست بروميتش

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 14:34

كتب : FilGoal

نادي نيوكاسل

تم إخبار لاعبي نيوكاسل يونايتد بأن مركز تدريبات الفريق مازال مغلقا، وذلك على خلفية تفشي عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19". وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن آمال عودة اللاعبين إلى التدريبات يوم الإثنين قد تبددت بعدما تم إخبار اللاعبين بالاستمرار في العزل الفردي والتدرب في المنزل.

وكان مقر تدريبات نيوكاسل قد تم إغلاقه يوم الإثنين الماضي بعد ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق الأول.

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ودخل عدد من اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي في عزل فردي لمدة وصلت 10 أيام.

وتأجلت مباراة الفريق مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة وأن الفريق لم يتدرب قط منذ إغلاق مركز التدريبات.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن مواجهة وست بروميتش ألبيون في الدوري يوم السبت أصبحت محل شك، إلا في حالة توجه عدد كبير من عناصر الفريق الأول لنيوكاسل لمقر التدريبات والاستعداد للمواجهة في أقرب وقت.

وكانت آخر مباراة خاضها نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس يوم 27 نوفمبر الماضي والتي فاز بها بنتيجة 2-0 خارج ملعبه.

ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليا المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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