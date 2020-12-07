علي معلول: الشناوي هو السد العالي ويمنحنا ثقة كبيرة في الملعب

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

الصورة من الحساب الرسمي لـ الأهلي

أشاد علي معلول نجم الأهلي بزميله وحارس مرمى الفريق محمد الشناوي بعد تتويج الفريق بكأس مصر.

علي معلول

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال معلول عبر قناة إم بي سي مصر: "الشناوي إضافة كبيرة لأي فريق وهو لاعب قدوة لكل زملائه".

وأضاف "نشعر بالاطمئنان والشناوي في الملعب وهو بالفعل يستحق لقب السد العالي".

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وأتم تصريحاته "كما أن الشناوي يساعد الفريق في تحقيق الفوز والعودة في النتيجة إذا كنا متأخرين لأن جميع اللاعبين يثقون فيه كثيرا".

وساهم الشناوي في فوز الأهلي بالثلاثية هذا الموسم بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

علي معلول الأهلي محمد الشناوي
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