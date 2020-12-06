اسكواش - "الآن حان وقت الخطوة التالية لأكون أم".. نور الطيب تعلن اعتزالها

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 23:51

كتب : محمد سمير

نور الطيب - علي فرج

أعلنت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا على مستوى سيدات الاسكواش اعتزالها اللعبة بسبب انتظار حدث أسري سعيد.

تنتظر نور الطيب -27 عاما- زوجة علي فرج بطل الاسكواش، المولود الأول للعائلة.

وكانت نور الطيب قد أعلنت انسحابها من بطولة بلاكبول المقرر انطلاقها غدا الإثنين لأسباب شخصية.

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وكشفت نور عبر موقع الاتحاد الدولي للعبة في رسالة مصورة عن اعتزالها اللعبة بسبب الحمل.

وقالت نور: "لم أتخيل اتخاذ مثل هذا القرار، كان القرار صعبا عليّ بالتأكيد لقد قضيت 22 عاما في اللعبة".

وكشفت "لكن حان الوقت للخطوة التالية، وهذا الوقت الأمثل لأكون أم".

وأضافت "كان طموحي الفوز ببطولة العالم أو تصدر التصنيف العالمي، شعرت بقليل من الإحباط بسبب عدم تحقيق ذلك".

وأتمت "لا أريد القول أن ذلك الإحباط سبب الاعتزال، لكن رأيت أنه الوقت المناسب لخطوة الأمومة".

اسكواش نور الطيب علي فرج
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