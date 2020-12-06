كانال+: فايلر قد يتولى تدريب نانت الفرنسي

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 23:17

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

يقترب السويسري ريني فايلر المدير الفني السابق لـ الأهلي من العودة للتدريب من جديد من بوابة الدوري الفرنسي.

شبكة (كانال+) الفرنسية الموثوقة كشفت إمكانية تولي فايلر تدريب نادي نانت الفرنسي.

وأشارت الشبكة، وفقا لمعلوماتها الخاصة، إلى اقتراب رحيل كريستيان جوركوف من منصبه كمدير فني لـ نانت، و"من الممكن أن يكون البديل هو فايلر".

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ولم يسبق لـ فايلر خوض أي تجربة تدريبية في فرنسا، ولكن إذاعة rmcsport الفرنسية وصفته بـ"الواقعي جدا" وبرزت نجاحاته مع أندرلخت البلجيكي، وكذلك رحلته مع الأهلي.

واستشهدت الإذاعة الفرنسية بتصريح سابق لـ فايلر، لتدلل على أنه "مدرب أفعال وليس أقوالا"، عندما قال: "النتائج فقط هي المهمة، والباقي ثرثرة".

نانت الفرنسي يحتل المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري بـ 13 نقطة من 13 مباراة.

ولم ينتصر نانت سوى في 3 مرات في الدوري، ولم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات.

وتولى كريستيان جوركوف تدريب نانت في أغسطس من العام الماضي، وقاد الفريق في 45 مباراة.

مع جوركوف، انتصر نانت 16 مرة وتعادل 8 وخسر 21 مباراة.

فايلر في فرنسا نانت
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