الصفقة الـ 15.. سيراميكا كليوباترا يضم عامر عامر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع عامر عامر لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق مع إدارة ناديه.

وتعتبر تلك هي الصفقة رقم 15 لفريق سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الحالي والذي يختتم عند منتصف الليل.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مبارياته في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي مساء السبت المقبل.

ويلاقي سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري.

وضم سيراميكا حتى الآن 14 صفقة قبل ضمعامر عامر وهم: محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي.