أرتيتا: فعلنا كل شيء أريده تماما.. الإحصائيات لنا ونحتاج لوضع الكرة في الشباك

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بما قدمه فريقه في الدربي أمام توتنام رغم الخسارة.

توتنام انتصر على أرسنال بثنائية مقابل لا شيء في دربي شمال لندن ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا: "الأداء أمام توتنام كان تحديدا ما طلبته. لقد فعلنا كل شيء مما طلبته تماما".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لعبنا بشكل جيد جدا. انظروا للإحصائيات، ستجدون أننا نتفوق في كل شيء ولكن في النهاية لم نضع الكرة داخل الشباك".

وتابع "الهدف الأول لـ توتنام جاء من 30 ياردة، وكان علينا إيقافه، والهدف الثاني جاء بسبب إصابة توماس بارتي فلم يغط مركزه".

وأكمل حديثه قائلا: "كان لدينا فرصة محققة للتسجيل قبل الهدف الثاني مباشرة ولكننا لم نُسجل".

وأشار "بعد ذلك هاجمنا والفرق الآخر دافع. حصلنا على عدة فرص ولكننا لم نسجل وكان يجب علينا أن نفعل ذلك".

وشدد "لكي تبني شيئا ما يجب عليك تحقيق النتائج. سأخذ الأمور الإيجابية من الأداء اليوم. عندما تأتي هنا وتلعب بتلك الشخصية والحما والطاقة فتلك أمور إيجابية، وفي النهاية تلك هي كرة القدم".

وأجاب أرتيتا على سؤال (كيف كان من الممكن ألا تكون النتيجة كذلك؟) قائلا: "بتسجيل الأهداف. الأمر واضح وبسيط جدا نحن نحتاج لتسجيل الأهداف، وإذا لم تفعل ذلك ستخسر".

وعن إصابة توماس بارتي، كشف أرتيتا: "الإصابة في نفس مكان الإصابة القديمة. لا نعرف إذا كانت سيئة أم لا ولكننا سنعرف ذلك".



































ثنائية توتنام جاءت عن طريق سلاح مورينيو الفتاح منذ بداية الموسم، الثنائي سون وهاري كين.

وأصبح أرتيتا أول مدرب لـ أرسنال يخسر دربي شمال لندن مرتين على التوالي منذ 1966-67.

وتلقى أرسنال هزيمته السادسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

رصيد أرسنال تجمد عند 13 نقطة في المركز الـ 15.

بينما توتنام يواصل الحلم ويتصدر الدوري برصيد 24 نقطة.