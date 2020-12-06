مباشر في إنجلترا - ليفربول (4)-(0) ولفرهامبتون.. الرااابع

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 78 جووول راااابع. عرضية من أرنولد وماني يودعها المرمى مسجلا الرابع.

ق. 68 جوووول ثاااالث. ركنية تنفذ قصيرة لصلاح الذي أرسل عرضية، قابلها جويل ماتيب برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 57 جووول ثاااني لليفربول عن طريق فينالدوم بعد مرتدة قادها وسدد بشكل رائع في المقص الأيسر.

ق. 46 ساديو ماني يسدد وباتريشيو يتصدى ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 42 ركلة جزاء لصالح ولفرهامبتون.

ق. 34 كرة ثابتة ينفذها صلاح سهلة في يد روي باتريشيو.

ق. 22 جووووول أووول لليفربول عن طريق محمد صلاح. بينية رائعة من فابينيو فشل كوادي مدافع ولفرهامبتون في التعامل معها ليقطعها صلاح ويسجل الأول لليفربول.

ق. 19 أداما تراوري يمر بشكل رائع ويرسل عرضية تمر من الجميع بعد خطورة كبيرة.

ق. 16 تصويبة ساقطة رائعة من بيدرو نيتو أنقذها كيلير ببراعة إلى ركنية.

ق. 11 عرضية من روبيرتسون ورأسية من ماني فوق المرمى بقليل.

ق. 3 مخالفة أولى لصالح ولفرهامبتون ينفذها بيدرو نيتو فوق المرمى بقليل.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول ولفرهامبتون
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