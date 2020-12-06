مباشر في إنجلترا - ليفربول (1)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول أووول من صلاح

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 22 جووووول أووول لليفربول عن طريق محمد صلاح. بينية رائعة من فابينيو فشل مدافع ولفرهامبتون في التعامل معها ليقطعها صلاح ويسجل الأول لليفربول.

ق. 19 أداما تراوري يمر بشكل رائع ويرسل عرضية تمر من الجميع بعد خطورة كبيرة.

ق. 16 تصويبة ساقطة رائعة من بيدرو نيتو أنقذها كيلير ببراعة إلى ركنية.

ق. 11 عرضية من روبيرتسون ورأسية من ماني فوق المرمى بقليل.

ق. 3 مخالفة أولى لصالح ولفرهامبتون ينفذها بيدرو نيتو فوق المرمى بقليل.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول ولفرهامبتون
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