استراحة - توتنام (2) - (0) أرسنال... سلاح المرتدات يقتل أرتيتا
الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدربي الناري المنتظر بين توتنام وأرسنال.
اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
** استراحة
** ق44 جوووووووووووول هاري كين والهدف الثاني لـ توتنام من مرتدة ولا أروع
** ق13 جوووووووووووول سون وهدف ولا أروع من تسديدة صاروخية يكتب تقدم توتنام
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة أليو ديانج ساعة | مصر
هشام محمد يعود لـ المقاصة ساعة | ميركاتو