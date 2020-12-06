استراحة - توتنام (2) - (0) أرسنال... سلاح المرتدات يقتل أرتيتا

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

سون - توتنام - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدربي الناري المنتظر بين توتنام وأرسنال.

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** استراحة

** ق44 جوووووووووووول هاري كين والهدف الثاني لـ توتنام من مرتدة ولا أروع

** ق13 جوووووووووووول سون وهدف ولا أروع من تسديدة صاروخية يكتب تقدم توتنام

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا توتنام أرسنال
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