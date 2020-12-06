سلبية مسحة أليو ديانج

أعلن الأهلي سلبية مسحة كورونا الخاصة بلاعبه المالي أليو ديانج، وذلك بعد ظهور نتيجة التحليل الخاصة به.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها ديانج لاعب وسط الأهلي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة.

ديانج تعرض لإصابة بفيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، ليغيب عن تتويج المارد الأحمر باللقب التاسع في تاريخه.

واستمر غياب ديانج عن الأهلي في مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش على التوالي.

ومن المنتظر أن يعود ديانج للانتظام بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لـ الأهلي بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبي الفريق، عقب التتويج بلقب كأس مصر.

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، إلى جانب استعداده لمواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.