موسيماني: لاعبو الأهلي كتبوا التاريخ بأسمائهم مثل جيل أبو تريكة الذهبي

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلاعبي فريقه بعد الفوز بلقب كأس مصر.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "مثلما فزنا بثلاث بطولات نستطيع الفوز بالبطولة الرابعة ولكن هذا ليس ضمان لذلك".

وأضاف "لعبنا ضد الجيش وهو فريق قوي وأرض استاد برج العرب لم تكن في أفضل حال".

وأكمل "لاعبو الأهلي يكتبون تاريخا بأسمائهم مثل جيل الجيل الذهبي بقيادة أبو تريكة وزملائه".

وواصل "أريد شكر الخطيب وإدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وكل شخص شارك في تحقيق هذه الإنجازات وأشكر أيضا عائلتي وجماهير الأهلي".

وأتم تصريحاته "عندما كنت مع صنداونز خرجت من بطولة إفريقيا ثم فزت بنفس البطولة وهذا حظ ولكن يجب أن أكون في مكان مميز لكي يساعدني هذا الحظ في تحقيق الإنجاز".

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لحظة تتويج الأهلى بطل كأس مصر 2020 pic.twitter.com/cZYGkuTfs1 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 5, 2020