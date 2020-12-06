موسيماني: لاعبو الأهلي كتبوا التاريخ بأسمائهم مثل جيل أبو تريكة الذهبي

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - موسيماني

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلاعبي فريقه بعد الفوز بلقب كأس مصر.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "مثلما فزنا بثلاث بطولات نستطيع الفوز بالبطولة الرابعة ولكن هذا ليس ضمان لذلك".

أخبار متعلقة
الشناوي: نهائي الكأس كان صعبا أمام الفريق الذي أقصى الزمالك وبيراميدز مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: الأشعة تثبت إصابة روقة بجزع في أربطة الركبة ركلات الترجيح تحرم العشري من تكرار التاريخ.. الأهلي بطل الكأس والثلاثية المثالية "حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو كما انفرد في الجول.. فرج عامر يعلنها: علي غزال في سموحة لمدة 3 سنوات

وأضاف "لعبنا ضد الجيش وهو فريق قوي وأرض استاد برج العرب لم تكن في أفضل حال".

وأكمل "لاعبو الأهلي يكتبون تاريخا بأسمائهم مثل جيل الجيل الذهبي بقيادة أبو تريكة وزملائه".

وواصل "أريد شكر الخطيب وإدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وكل شخص شارك في تحقيق هذه الإنجازات وأشكر أيضا عائلتي وجماهير الأهلي".

وأتم تصريحاته "عندما كنت مع صنداونز خرجت من بطولة إفريقيا ثم فزت بنفس البطولة وهذا حظ ولكن يجب أن أكون في مكان مميز لكي يساعدني هذا الحظ في تحقيق الإنجاز".

الأهلي موسيماني في الكأس
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: نمر بموقف صعب قبل مواجهة ليفربول 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - تأهيل لـ السولية وأجايي ووحيد.. وسلبية مسحة مروان محسن 18 دقيقة | مصر
مونديال اليد - إبراهيم المصري لـ في الجول: لا يوجد أهلي وزمالك في المنتخب.. هدفنا الوصول للمربع الذهبي 19 دقيقة | مصر 2021
بيرلو: طلبت من اللاعبين التحسن في بعض الأشياء 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
قد يلحق بهم مصطفى محمد.. مصريون لعبوا في فرنسا ساعة | الدوري الفرنسي
زيدان: لم تكن مباراة كرة قدم.. كان يجب تأجيل لقاء أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
مونديال اليد - هداف تونس لـ في الجول: لماذا لا نكرر إنجاز 2005؟ ومصر هي الحصان الأسود 2 ساعة | مصر 2021
مدافع ليفربول: نستهدف الوصول إلى نهائي الكأس والفوز باللقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك