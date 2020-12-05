مباشر في إسبانيا - قادش (2) (1) برشلونة.. جووووووووول نيجريدو

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - قادش - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

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ق.73 فرصة خطيرة لـ برشلونة! ديست يتلقى كرة خلف الدفاع ويسدد كرة قوية بيسراه تمر بجوار القائم

ق.63 جووووووووول نيجريدو يسجل مباشرةً بعد دخوله بعد خطأ قاتل من لونجليه وتير شتيجن

ق.62 دخول نيجريدو بدلا من ألفارو خيمينيز

ق.58 برشلونة يدرك التعادل بعد عرضية جوردي ألبا التي اصطدمت بقدم ألاكالا وسكنت الشباك

ق.57 خايرو يهدر فرصة خطيرة بعد تفضيله التمرير بدلا من التسديد في مواجهة تير شتيجن

بداية الشوط الثاني

دخول عثمان ديمبيلي وبيدري بدلا من مينجيزا وكوتينيو

نهاية الشوط الأول

ق.43 ميسي يحاول التسجيل من ركنية مجددا لكن ليديسما ينقذ الموقف

ق.31 خروج ماركوس ماورو مصابا، ودخول بيدرو ألكالا في صفوف قادش

ق.26 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يتصدى لها مواطنه ليديسما

ق.17 تصدٍ رائع من كونان حارس مرمى قادش أمام تسديدة برايثوايت بعد تمريرة بينية رائعة من ليو ميسي

ق.9 جوووووووول ألفارو خيمينيز يسجل الأول لـ قادش

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة في إسبانيا
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