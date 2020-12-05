مباشر في إسبانيا - قادش (1) (0) برشلونة.. تغيير اضطراري

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - قادش - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

............

ق.31 خروج ماركوس ماورو مصابا، ودخول بيدرو ألكالا في صفوف قادش

ق.26 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يتصدى لها مواطنه ليديسما

ق.17 تصدٍ رائع من كونان حارس مرمى قادش أمام تسديدة برايثوايت بعد تمريرة بينية رائعة من ليو ميسي

ق.9 جوووووووول ألفارو خيمينيز يسجل الأول لـ قادش

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي يستعير إيهاب سمير لاعب طنطا 19 دقيقة | الدوري المصري
بايرن يتشبث بالصدارة أمام لايبزج في مباراة مجنونة من 6 أهداف 33 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر في إسبانيا - قادش (1) (0) برشلونة.. تغيير اضطراري 47 دقيقة | الدوري الإسباني
"هذا هو مانشستر يونايتد".. عودة رائعة لرجال سولشاير أمام وست هام 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتليتكو يواصل بث الرعب في نفوس المنافسين قبل أسبوع من دربي مدريد ساعة | الدوري الإسباني
رأسية تاريخية وأخرى دفاعية تنصر يوفنتوس بصعوبة على تورينو ساعة | أوروبا
خبر في الجول – صفقة انضمام غزال لـ الزمالك في خطر بسبب بامبو ساعة | ميركاتو
تشكيل برشلونة – برايثوايت يواصل الظهور أمام قادش ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك