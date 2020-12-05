مباشر في إسبانيا - قادش (1) (0) برشلونة.. تغيير اضطراري

يحل برشلونة ضيفا على قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

............

ق.31 خروج ماركوس ماورو مصابا، ودخول بيدرو ألكالا في صفوف قادش

ق.26 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يتصدى لها مواطنه ليديسما

ق.17 تصدٍ رائع من كونان حارس مرمى قادش أمام تسديدة برايثوايت بعد تمريرة بينية رائعة من ليو ميسي

ق.9 جوووووووول ألفارو خيمينيز يسجل الأول لـ قادش

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل