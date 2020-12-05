مباشر في إسبانيا - قادش (1) (0) برشلونة.. تغيير اضطراري
السبت، 05 ديسمبر 2020 - 21:50
كتب : FilGoal
يحل برشلونة ضيفا على قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.
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ق.31 خروج ماركوس ماورو مصابا، ودخول بيدرو ألكالا في صفوف قادش
ق.26 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يتصدى لها مواطنه ليديسما
ق.17 تصدٍ رائع من كونان حارس مرمى قادش أمام تسديدة برايثوايت بعد تمريرة بينية رائعة من ليو ميسي
ق.9 جوووووووول ألفارو خيمينيز يسجل الأول لـ قادش
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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