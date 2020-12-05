مباشر نهائي الكأس - الأهلي (1)-(1) الجيش.. سيطرة حمراء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

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ق 96: طرد أحمد علاء مدافع الجيش

ق 92: جووول ناصر منسي والتعادل

ق 79: الطلائع يطالب بركلة جزاء

ق 73: انفراد ضائع من مروان

ق 72: إنذار لكهربا بداعي التمثيل

ق 65: جووول كهربا والأول

ق 60: نزول كهربا بدلا من طاهر

ق 59: التحام قوي بين طاهر وأحمد علاء وسقوط طاهر على الأرض

ق 50: إنذار لأيمن أشرف

ق 37: اختراق من معلول بعد تمريرة مع الشحات وتسديدة أعلى العارضة

ق 34: عرضية من معلول يقابلها مروان بتسديدة ينقذها محمد بسام

ق 29: رأسية خطيرة من مرعي تمر جوار المرمى

ق 15: فرصة خطيرة للغاية من أفشة

ق 13: أفشة يهدد المرمى

ق 8: هدف ملغي لطلائع الجيش عن طريق خالد سطوحي بعد تسلل على زولا

انطلاق المباراة