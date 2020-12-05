مباشر نهائي كأس مصر - الأهلي (1)-(1) الجيش.. انطلاق الشوط الإضافي الأول
السبت، 05 ديسمبر 2020 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.
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ق 96: طرد أحمد علاء مدافع الجيش
ق 92: جووول ناصر منسي والتعادل
ق 79: الطلائع يطالب بركلة جزاء
ق 73: انفراد ضائع من مروان
ق 72: إنذار لكهربا بداعي التمثيل
ق 65: جووول كهربا والأول
ق 60: نزول كهربا بدلا من طاهر
ق 59: التحام قوي بين طاهر وأحمد علاء وسقوط طاهر على الأرض
ق 50: إنذار لأيمن أشرف
ق 37: اختراق من معلول بعد تمريرة مع الشحات وتسديدة أعلى العارضة
ق 34: عرضية من معلول يقابلها مروان بتسديدة ينقذها محمد بسام
ق 29: رأسية خطيرة من مرعي تمر جوار المرمى
ق 15: فرصة خطيرة للغاية من أفشة
ق 13: أفشة يهدد المرمى
ق 8: هدف ملغي لطلائع الجيش عن طريق خالد سطوحي بعد تسلل على زولا
انطلاق المباراة