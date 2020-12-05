انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) فولام
السبت، 05 ديسمبر 2020 - 17:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2/صفر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد
ق 26: جووووووووووول دي بروين والثاني من ركلة جزاء
ق 25: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج
ق 6: جووووووووووول ستيرلينج والأول بتمريرة رائعة من دي بروين
انطلاق المباراة
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