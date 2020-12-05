انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) فولام

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

ستيرلينج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2/صفر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد

ق 26: جووووووووووول دي بروين والثاني من ركلة جزاء

ق 25: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج

ق 6: جووووووووووول ستيرلينج والأول بتمريرة رائعة من دي بروين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فولام
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