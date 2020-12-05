الأهلي لـ في الجول: ندرس دعوة الزمالك لاحتفالية نادي القرن.. لسنا في أزمة مع أي طرف

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 13:51

كتب : أحمد الخولي

لحظة رفع مؤمن زكريا لكأس دوري الأبطال

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن النادي يدرس دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بجائزة نادي القرن.

وقال مرجان في تصريحات لـFilGoal.com: "فكرة دعوة مجلس الزمالك لحضور احتفالية نادي القرن هي فكرة مطروحة، ضمن الأفكار المطروحة للنقاش بين القلعة الحمراء والشركة الراعية المنظمة للحفل ".

وأضاف "أهم ما يشغل الأهلي في هذا الأمر، هو كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي وباء كورونا، لذلك فالحديث عن هل يمكن التوسع في دعوة الضيوف أم سيكون الأمر مقتصر على النادي واللاعيين وذويهم ما زال تحت الدراسة".

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المدير التنفيذي أكمل "دعوة نادي الزمالك أمر طبيعي لأن الأهلي ليس له أزمة أو مشكلة مع أي طرف، كما يعتبر تتويجه بدوري أبطال إفريقيا هو انتصار للكرة المصرية كلها دون استثناء".

وكان الأهلي قد أعلن تنظيم احتفالية كبرى، احتفالا بمرور 20 سنة على حصول النادي على جائزة نادي القرن الإفريقي، بجانب تتويج النادي بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك الأهلي
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