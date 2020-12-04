مباشر – المقاولون (3) - (0) أرتا سولار.. جووول سيف الدين الجزيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المقاولون العرب وأرتا سولار 7 الجيبوتي في إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية في ملعب الجبل الأخضر.

وكان المقاولون فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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ق10: جووول ثالث للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري.

ق7: جووول ثان للمقاولون للمقاولون بتسديدة لسيف الدين الجزيري من داخل منطقة الجزاء.

ق2: جووول أحمد داوودا يسجل الهدف الأول للمقاولون بعدما ركض بالكرة من الناحية اليسرى وسدد بيمناه في الشباك.

انطلاق المباراة.

تأخر انطلاق المباراة بسبب طلب الحكم خروج الجمهور الذي تواجد في المدرجات.