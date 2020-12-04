انتهت – المقاولون (9) - (1) أرتا سولار.. الانتصار الأكبر في تاريخ الذئاب

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المقاولون العرب وأرتا سولار 7 الجيبوتي في إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية في ملعب الجبل الأخضر.

وكان المقاولون فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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نهاية المباراة بانتصار المقاولون بتسعة أهداف لهدف وتأهله لملاقاة النجم الساحلي في دور الـ32 وكتب أكبر انتصار إفريقي في تاريخه.

ق89: جووول تاسع للمقاولون عن طريق كريم مصطفى.

ق80: هدف لأرتا سولار عن طريق جابرييل دادزي.

ق72: جووول أحمد الشيمي يسجل الهدف الثامن للمقاولون.

ق67: جووول سابع للمقاولون برأسية من فادي نجاح.

ق51: جووول الهدف السادس للمقاولون من ركلة جزاء عن طريق محمد عصام.

ق50: ركلة جزاء للمقاولون بعد عرقلة سيف الدين الجزيري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بخماسية دون رد.

ق35: جوووول الخامس للمقاولون عن طريق أحمد داوودا بتسديدة ساقطة رائعة.

ق23: جووول فاروقا نور الدين يسجل الهدف الرابع للمقاولون برأسية.

ق10: جووول ثالث للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري.

ق7: جووول ثان للمقاولون للمقاولون بتسديدة لسيف الدين الجزيري من داخل منطقة الجزاء.

ق2: جووول أحمد داوودا يسجل الهدف الأول للمقاولون بعدما ركض بالكرة من الناحية اليسرى وسدد بيمناه في الشباك.

انطلاق المباراة.

تأخر انطلاق المباراة بسبب طلب الحكم خروج الجمهور الذي تواجد في المدرجات.

المقاولون أرتا سولار في الكونفدرالية
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