طائرة - محمد عبد المنعم يعتذر لـ الزمالك ويُصرح: كنت مخطئا.. ولم ألعب بحماس ضد النادي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 19:03

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي لكرة الطائرة

تقدم محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الزمالك باعتذار رسمي لإدارة النادي وجماهيره عن الفترة التي قضاها خارج القلعة البيضاء.

ولعب محمد عبد المنعم في صفوف الأهلي منذ عام 2016 قادما من الزمالك.

وتحدث عبد المنعم عن الفترة التي قضاها خارج نادي الزمالك، مشيرا إلى "تلك الفترة جاءت لظروف معينة".

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وأضاف في تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي لـ الزمالك "كنت مخطئا في تلك الخطوة بترك النادي الذي تربيت فيه وشجعته منذ نشأته".

وتابع "لم ألعب أمام الزمالك بحماس، ومصر بالكامل على علم أنني زمالكاوي".

وكشف "أنا من طلبت فسخ تعاقدي للرجوع إلى بيتي الزمالك الذي كان سببا رئيسيا فيما أنا فيه".

وأتم "أتمنى من الجميع دعم الفريق من أجل العودة لمنصات التتويج".

وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الماضي عقد قيد محمد عبد المنعم في قائمة الفريق للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كرة طائرة الزمالك
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