مواعيد مباريات الجمعة 4 ديسمبر 2020.. المقاولون يواجه أرتا سولار في الكونفدرالية

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره أرتا سولار 7 ضمن إياب منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية. وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بفوز المقاولون بنتيجة 1-0 في جيبوتي. ويقام اللقاء في الثامنة مساء.

ويستضيف نيم أولمبيك نظيره أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الفرنسي، في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 6".

ويحل سيلتا فيجو ضيفا على أتليتك بلباو في العاشرة مساء، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الإسباني ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

أخبار متعلقة
كابوريا يعلن عبر في الجول انتقاله إلى المقاولون العرب المقاولون لـ في الجول: تعاقدنا مع باسم علي وكابوريا وحمدي زكي لمدة 3 مواسم المقاولون: أليكس سونج صاحب هدف انتصارنا ضد أرتا سولار

لمعرفة بقية مواعيد يوم الجمعة من هنا.

في إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
صراع ناري.. تعرف على المباريات المتبقية لأتليتكو وبرشلونة وريال مدريد وإشبيلية في الدوري 25 دقيقة | الدوري الإسباني
النني يوضح الفارق بين أرتيتا وإيمري ويوجه رسالة لجماهير أرسنال 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول ينشر نص خطاب الزمالك للاتحاد الإفريقي بشأن شكواه ضد الترجي ومولودية الجزائر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يوجه الدعوة لمالك شيفيلد لزيارة النادي ساعة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 23 أبريل 2021.. كأس مصر ودوري إنجليزي ساعة | مصر
كومان: رد فعلي كان مبالغا فيه مع مينجيزا.. ميسي قد يفقد تركيزه ولكن 10 ساعة | الدوري الإسباني
محمد طلعت: لم أبصق على لاعبي الزمالك.. وهذا معنى إشارتي لبنشرقي 10 ساعة | الدوري المصري
كشري: ما حدث معنا من الحكم ضد الزمالك كان غريبا.. لم نستحق الهزيمة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك