كوبا ليبرتادوريس - بقميص مارادونا.. تيفيز يقود بوكا جونيورز لفوز ثمين على إنترناسيونال

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 12:57

كتب : إسلام أحمد

كارلوس تيفيز بقميص مارادونا أمام إنترناسيونال

احتفل كارلوس تيفيز قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدف اللقاء الوحيد في شباك إنترناسيونال بتكريم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

مواجهة بوكا جونيورز وإنترناسيونال البرازيلي في ذهاب ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020 تأجلت من الأسبوع الماضي عقب وفاة مارادونا، لإعلان النادي الأرجنتيني حالة الحداد لمدة 3 أيام.

وعقب أسبوع من تأجيل المباراة، احتفلت كتيبة الفريق الأرجنتيني بالفوز خارج القواعد ووضع قدما في ربع النهائي.

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تيفيز سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعدما استغل إدواردو سالفيو خطأ مدافعي الفريق البرازيلي ومرر عرضية للقائد الذي سدد في المرمى.

كارلوس البالغ 36 عاما احتفل بالهدف بعدما خلع قميصه وظهر بقميص قديم لـ بوكا جونيورز عام 1981 في إشارة إلى مارادونا.

تيفيز قال عقب نهاية اللقاء: "إنه تكريم صغير لدييجو، بقميصه الذي أعطاني إياه. إنه بالتأكيد ينظر إلينا من أعلى، كان من المهم أن نشعره بالسعادة".

الفريق البرازيلي أهدر عدة فرص من أجل تعديل النتيجة كان أبرزها الركلة الثابتة التي نفذها ليوناردو فيرنانديز وارتدت من القائم.

وسيكون لقاء الإياب في العاشر من ديسمبر الجاري قبل مباريات ربع النهائي.

وفي نفس المرحلة قاد المخضرم أوسكار كاردوزو فريقه ليبرتاد للفوز على خورخي ويلسترمان البوليفي 2-0 خارج القواعد.

ليبرتاد الباراجوياني فاز بنتيحة 5-1 في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا 3-1.

مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق سجل هدفين في الدقيقتين 67 و79 عقب نزوله كبديل في الدقيقة 56، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

فوز قاد الفريق الباراجوياني لمواجهة بالميراس البرازيلي في ربع النهائي، بعدما تفوق الأخير على ديفلين الإكوادوري 5-0 في الإياب عقب فوزه ذهابا 3-1.

وحسم ناسيونال الأوروجوياني تأهله لربع النهائي بعدما انتهت 180 دقيقة ذهابا وإيابا ضد إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري بدون أهداف، بفضل ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وسيلتقي الفريق الأوروجوياني مع ريفر بليت في ربع النهائي في أول المواجهات التي حُسم طرفيها.

وكان سانتوس وراسينج كلوب قد حسما تأهلهما مسبقا لربع النهائي. (طالع التفاصيل)

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