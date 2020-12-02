مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (1) سان جيرمان.. مارسيال يهدر انفرادا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

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ق49: ماذا أهدر مارسيال؟ تبادل رائع للكرة بين راشفورد وكافاني ومرر اللاعب الإنجليزي الكرة لمارسيال وسدد الكرة أعلى المرمى بكثير.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: جووول التعادل ليونايتد عن طريق راشفورد بعد تسديدة زاحفة منه ارتطمت بدانيلو بيريرا وسكنت الشباك.

ق32: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها نافاس.

ق18: يا ربااه نيمار كاد يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة لكن دي خيا تألق وتصدى له.

ق6: جووول نيمار يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.

انطلاق المباراة.