مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (1) سان جيرمان.. مارسيال يهدر انفرادا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل بهدفه مع باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق49: ماذا أهدر مارسيال؟ تبادل رائع للكرة بين راشفورد وكافاني ومرر اللاعب الإنجليزي الكرة لمارسيال وسدد الكرة أعلى المرمى بكثير.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: جووول التعادل ليونايتد عن طريق راشفورد بعد تسديدة زاحفة منه ارتطمت بدانيلو بيريرا وسكنت الشباك.

ق32: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها نافاس.

ق18: يا ربااه نيمار كاد يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة لكن دي خيا تألق وتصدى له.

ق6: جووول نيمار يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد سان جيرمان ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – لجنة الكرة بـ الزمالك تؤيد التعاقد مع أمير عادل.. وصرف النظر عن صالح جمعة 7 دقيقة | ميركاتو
وادي دجلة يضم كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق 36 دقيقة | ميركاتو
تفاصيل البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت 43 دقيقة | رياضات أخرى
محمد حسن لـ في الجول: أشكر جمهور الزمالك.. وأتمنى للنادي حصد البطولات 48 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الـ12.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن من الزمالك ساعة | ميركاتو
لايبزج يخطف فوزا قاتلا ويشعل صراع التأهل.. وهاتريك كافيتشي يضعه رفقة بيل ورونالدو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (1) سان جيرمان.. مارسيال يهدر انفرادا ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – الموقف الحالي لـ الزمالك وبيراميدز من أحمد الشيخ ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك