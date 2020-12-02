مصدر من صنداونز لـ في الجول: لن نفرط في سيرينو بأقل من 3 ملايين دولار

شدد مصدر من نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أنه لن يتم التفريط في الأوروجوياني جاستون سيرينو بأقل من 3 ملايين دولار.

جاستون سيرينو النادي : ديربان سيتي الأهلي

وكانت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية قد كشفت عن رفض صنداونز العرض الثاني المقدم من الأهلي بسبب مطالب النادي الجنوب إفريقي المالية.

وقال مصدر من صنداونز لـ FilGoal.com "المفاوضات لازالت مستمرة مع الأهلي بشأن سيرينو".

وتابع "لا زلنا ننتظر عرضا مرضيا لطموحاتنا، الأرقام التي يقدمها الأهلي بعيدة تماما عما نريده".

وكشف المصدر "تقييمنا لجاستون سيرينو كبير لأنه يستحق ذلك، لن نفرط في اللاعب بأقل من 3 ملايين دولار".

وأتم تصريحاته "نعلم الظروف الحالية وتبعات تفشي وباء كوفيد 19، لكن سيرينو لاعب كبير".

وكانت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية قد أوضحت أن اللاعب يرغب بشدة في الرحيل عن النادي والعمل مجددا مع بيتسو موسيماني في الأهلي.

وأشار التقرير الجنوب إفريقي إلى أن النادي لا يمانع في رحيل اللاعب لكن يريد الاستفادة المالية.