مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(1) الاتحاد.. محاولات حمراء

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

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ق 46: طاهر يهدر فرصة التعادل بعد عرضية رائعة من الشحات قابلها بتسديدة مرت أعلى العارضة

تبديل ثنائي من موسيماني بنزول طاهر محمد وصلاح محسن بدلا من مروان محسن وجيرالدو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد

ق 35: جووول رازق سيسيه يسجل الأول للاتحاد السكندري

ق 30: انطلاقة واختراق من علي معلول لدفاع الاتحاد وتمريرة عرضية لم تجد من يتابعها

ق 25: انطلاقة من كريم ممدوح وتسديدة تمر جوار مرمى الأهلي

ق 22: مروان يهدر انفراد بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري كأس مصر
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