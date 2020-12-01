خبر في الجول - الزمالك يحدد ملعبيه للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021

انتهى الاجتماع الأمني لاختيار ملاعب الموسم الجديد لمباريات الدوري المصري، وشهد استقرار الزمالك على ملعبي استاد القاهرة وبتروسبورت. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في الزمالك أن النادي اختار استاد القاهرة الدولي كخيار أول له في خوض مواجهاته في الدوري المصري، والثاني سيكون بتروسبورت.

وحدد الأمن خلال الاجتماع، حضور 25 مشجعا لكل فريق بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لكل الأندية.

وشدد اتحاد الكرة على الأندية في بيان رسمي خلال الشهر الماضي، ضرورة تحديد ملعبين لكل فريق، أساسي واحتياطي، شرط الحصول على موافقة الجهة المالكة للملعب بجانب الجهات الأمنية.

وكان من ومن المفترض أن تبدأ البطولة نهاية نوفمبر الماضي، لكن انطلاقه تأجل بسبب السوبر الإفريقي الذي تستضيفه القاهرة في 10 ديسمبر المقبل.