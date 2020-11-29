في الجول يكشف – الجمعية العمومية ترفض تطبيق الـ 8 سنوات بأثر رجعي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 18:16

كتب : وليد الحسيني

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - أحمد مجاهد

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة البند الذي ينص على عدم ترشح أي عضو قضى 8 سنوات في مجلس إدارة اتحاد الكرة، لفترة جديدة، بأثر رجعي.

وعلم FilGoal.com أن بعد قرار الجمعية العمومية، سيحق لكل المرشحين الذين قضوا 8 سنوات في مجلس إدارة اتحاد الكرة، مثل أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام، الترشح لعضوية المجلس الجديد.

ولكن، سيبدأ تطبيق بند الـ 8 سنوات، بشكل تصاعدي، بداية من مجلس الإدارة الجديد.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف خطاب الأوليمبية الذي منع حضور أحمد مرتضى لعمومية اتحاد الكرة بعد منع أحمد مرتضى من حضور عمومية اتحاد الكرة.. الزمالك: استمرار البلطجة والاستفزاز عمومية اتحاد الكرة تُقر زيادة الأعضاء إلى 134 عضوا

ماذا يعني تطبيق بند الـ 8 سنوات بشكل تصاعدي؟

اللائحة الجديدة تحافظ على بند الـ 8 سنوات، حيث لا يمكن لأي عضو بما فيهم الرئيس ونائبه البقاء في المجلس لأكثر من دورتين متصلتين أو منفصلتين، وتحتسب أي مدة جزئية غير مكتملة كمدة كاملة مهما كان سبب عدم اكتمالها.

ولكن، لا تحتسب المدد السابقة التي قضاها الشخص كعضو مجلس إدارة أو كنائب رئيس، عند احتساب مدته كرئيس للاتحاد. وكذلك لا يتم احتساب مدد العضو عند ترشحه لمنصب نائب الرئيس.

بمعنى: بقاء الشخص X في منصبه كعضو مجلس إدارة لمدة 8 سنوات، لا يمنعه من الترشح على منصب نائب الرئيس، أو الرئيس في الدورة التالية لنهاية الـ 8 سنوات.

ولإحكام تلك النقطة، تشدد اللائحة أنه لا يمكن للرئيس السابق الترشح على منصب العضوية لاحقا، نفس الأمر بالنسبة لنائب الرئيس. بمعنى أنه يتسنى للمرشحين فقط الترشح على المناصب الأعلى بعد انقضاء الـ 8 سنوات، أو نفس المنصب إذا لم يقض سوى فترة واحدة فيه.

اتحاد الكرة الجمعية العمومية
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - سونيديب يهزم بطل الصومال في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال إفريقيا 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد مرتضى: شكرا للجميع.. الزمالك في القلب 25 دقيقة | مصر
مران الزمالك - ظهور فتوح وانتظام محمد أشرف وتأهيل خماسي الفريق 33 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة توقف مجلس الزمالك وتحيل مخالفاته للنيابة.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي 47 دقيقة | مصر
أحمد بوسكا: فسخت عقدي مع المصري.. سأوقع للإنتاج 55 دقيقة | ميركاتو
رسالة من باتشيكو للاعبي الزمالك: لن نقف عند خسارة إفريقيا.. كنتم الأفضل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ميلان يواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك فيورنتينا ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة دربي لندن - تشيلسي (0)-(0) توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك