في الجول يكشف – الجمعية العمومية ترفض تطبيق الـ 8 سنوات بأثر رجعي

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة البند الذي ينص على عدم ترشح أي عضو قضى 8 سنوات في مجلس إدارة اتحاد الكرة، لفترة جديدة، بأثر رجعي.

وعلم FilGoal.com أن بعد قرار الجمعية العمومية، سيحق لكل المرشحين الذين قضوا 8 سنوات في مجلس إدارة اتحاد الكرة، مثل أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام، الترشح لعضوية المجلس الجديد.

ولكن، سيبدأ تطبيق بند الـ 8 سنوات، بشكل تصاعدي، بداية من مجلس الإدارة الجديد.

ماذا يعني تطبيق بند الـ 8 سنوات بشكل تصاعدي؟

اللائحة الجديدة تحافظ على بند الـ 8 سنوات، حيث لا يمكن لأي عضو بما فيهم الرئيس ونائبه البقاء في المجلس لأكثر من دورتين متصلتين أو منفصلتين، وتحتسب أي مدة جزئية غير مكتملة كمدة كاملة مهما كان سبب عدم اكتمالها.

ولكن، لا تحتسب المدد السابقة التي قضاها الشخص كعضو مجلس إدارة أو كنائب رئيس، عند احتساب مدته كرئيس للاتحاد. وكذلك لا يتم احتساب مدد العضو عند ترشحه لمنصب نائب الرئيس.

بمعنى: بقاء الشخص X في منصبه كعضو مجلس إدارة لمدة 8 سنوات، لا يمنعه من الترشح على منصب نائب الرئيس، أو الرئيس في الدورة التالية لنهاية الـ 8 سنوات.

ولإحكام تلك النقطة، تشدد اللائحة أنه لا يمكن للرئيس السابق الترشح على منصب العضوية لاحقا، نفس الأمر بالنسبة لنائب الرئيس. بمعنى أنه يتسنى للمرشحين فقط الترشح على المناصب الأعلى بعد انقضاء الـ 8 سنوات، أو نفس المنصب إذا لم يقض سوى فترة واحدة فيه.