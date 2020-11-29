مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (2) (3) مانشستر يونايتد.. جووول كافاني يقتل المباراة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 15:51

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل وارد براوس هدف ساوثامبتون الثاني في مانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بملعب سانت ماري.

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ق93 جوووووووول كافاني يخطف نقاط المباراة

ق75 جوووول كافاني يسجل التعادل

ق60 جوووول برونو فيرنانديز

ق. 46 إيديسون كافاني يشارك بدلا من جرينوود.

دين هينديرسون يشارك بدلا من دافيد دي خيا المصاب بين الشوطين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 دي خيا يتصدى لكرة الثالث ويسقط على الأرض لتلقي العلاج.

ق. 32 جووول ثااني لساوثامبتون. كرة ثابتة ينفذها وارد براوس ببراعة في مرمى دي خيا.

ق. 29 ماكارثي حارس ساوثامبتون يخطئ في التمرير والكرة تصل إلى جرينوود الذي يسدد ويتصدى لها الحارس وتترد إلى برونو فيرنانديز الذي تابعها وتصدى لها ماكارثي مجددا.

ق. 23 جووول أول لساوثامبتون. ركنية تنفذ ويقابلها يان بيدنارك برأسية في المرمى مسجلا الأول.

6` أووووه ماذا أهدرت يا جرينوود. لاعب مانشستر يونايتد يهدر فرصة لفريقه بتسديدة خارج المرمى الخالي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد في إنجلترا
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