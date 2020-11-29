مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (2) (0) مانشستر يونايتد.. خروج دي خيا مع بداية الشوط الثاني

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بملعب سانت ماري.

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ق. 46 إيديسون كافاني يشارك بدلا من جرينوود.

دين هينديرسون يشارك بدلا من دافيد دي خيا المصاب بين الشوطين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 دي خيا يتصدى لكرة الثالث ويسقط على الأرض لتلقي العلاج.

ق. 32 جووول ثااني لساوثامبتون. كرة ثابتة ينفذها وارد براوس ببراعة في مرمى دي خيا.

ق. 29 ماكارثي حارس ساوثامبتون يخطئ في التمرير والكرة تصل إلى جرينوود الذي يسدد ويتصدى لها الحارس وتترد إلى برونو فيرنانديز الذي تابعها وتصدى لها ماكارثي مجددا.

ق. 23 جووول أول لساوثامبتون. ركنية تنفذ ويقابلها يان بيدنارك برأسية في المرمى مسجلا الأول.

6` أووووه ماذا أهدرت يا جرينوود. لاعب مانشستر يونايتد يهدر فرصة لفريقه بتسديدة خارج المرمى الخالي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل