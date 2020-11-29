أيمن عبد العزيز يعلن عبر في الجول سلبية مسحته والعودة لمباشرة عمل في الزمالك

تعافى أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين في الزمالك من فيروس كورونا بعدما جاءت مسحته الطبية سلبية.

وأعلن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق إصابته بفيروس كورونا يوم الأربعاء وكان مرشحا للوجود في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول في النادي.

وقال أيمن عبد العزيز لـ FilGoal.com: "نتيجة مسحتي الجديدة جاءت سلبية، وبالتالي أصبحت جاهزا لمشارة عملي بشكل طبيعي بعد اكتمال شفائي من كورونا".

وواصل "بعد إيجابية عينتي، خضعت للعزل وحصلت على العلاج حسب البروتوكول طبي، وذلك رغم أنني أجريت أشعات أثبتت عدم معاناتي من أي إصابة في الأساس".

وأتم "أبدأ من اليوم مباشرة عملي في قطاع ناشئين الزمالك بشكل طبيعي بعد اكتمال شفائي".

وكان عبد العزيز مدربا عاما في الجهاز الفني للفريق الأول في الزمالك مع المدير الفني الأسبق ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

ولعب عبد العزيز (42 عاما) لمدة 10 سنوات في تركيا بعد رحيله عن الزمالك في 2000.

وانضم لمصر المقاصة في يناير 2011 واعتزل كرة القدم في 2015.