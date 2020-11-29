فييرا في تونس تمهيدا لقيادة النجم الساحلي
الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 11:52
كتب : FilGoal
أعلن النجم الساحلي وصول المدرب البرازيلي جورفان فييرا إلى تونس مع مساعده فيليبي سيلفانو تمهيدا لقيادة الفريق.
وسيخلف فييرا المدرب نوفل شبيل الذي قاد النادي المنتمي لمدينة سوسة منذ يونيو الماضي.
وسيكون النجم النادي العربي رقم 13 في مسيرة فييرا (67 عاما).
وعمل فييرا في المغرب والسعودية والعراق والكويت ودرب في مصر الإسماعيلي والزمالك وسموحة.
من مطار تونس قرطاج : جورفان فييرا و مساعده ⏳ 🇭🇰 pic.twitter.com/d91ptNyBfI— Etoile Sportive du Sahel 🇹🇳 النجم الرياضي الساحلي (@ESS_Officiel) November 29, 2020
وآخر محطاته التدريبية كانت في مصر مع فريق الدراويش الذي قاده في ولاية ثانية من أكتوبر إلى ديسمبر 2018.
وأبرز إنجاز لفييرا يبقى التتويج بكأس آسيا 2007 مع منتخب العراق.
واحتل النجم المركز الرابع في ترتيب الدوري التونسي الموسم الماضي ويستعد للمشاركة في الكونفدرالية.
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