فييرا في تونس تمهيدا لقيادة النجم الساحلي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

جورفان فييرا مدرب الإسماعيلي

جورفان فييرا مدرب الإسماعيلي

أعلن النجم الساحلي وصول المدرب البرازيلي جورفان فييرا إلى تونس مع مساعده فيليبي سيلفانو تمهيدا لقيادة الفريق.

وسيخلف فييرا المدرب نوفل شبيل الذي قاد النادي المنتمي لمدينة سوسة منذ يونيو الماضي.

وسيكون النجم النادي العربي رقم 13 في مسيرة فييرا (67 عاما).

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وعمل فييرا في المغرب والسعودية والعراق والكويت ودرب في مصر الإسماعيلي والزمالك وسموحة.

وآخر محطاته التدريبية كانت في مصر مع فريق الدراويش الذي قاده في ولاية ثانية من أكتوبر إلى ديسمبر 2018.

وأبرز إنجاز لفييرا يبقى التتويج بكأس آسيا 2007 مع منتخب العراق.

واحتل النجم المركز الرابع في ترتيب الدوري التونسي الموسم الماضي ويستعد للمشاركة في الكونفدرالية.

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