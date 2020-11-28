عمار حمدي وكريم يحيى في قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي

أعلن الاتحاد قائمته لمباراة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء في استاد السويس الجديد.

وضمت القائمة عمار حمدي المعار من الأهلي إلى زعيم الثغر، وكذلك كريم يحيى المنتقل حديثا من الفريق الأحمر إلى الاتحاد.

وفي القائمة كل من عماد السيد وعمرو خليل وصبحي سليمان ومحمود شعبان ومصطفى إبراهيم ومحمود رزق وأحمد نبيل "مانجا" وخالد الغندور وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد الصباحي ومروان النجار وخالد قمر وسيد سالم وصبري رحيل وعبد السميع وأحمد راشد ومروان عطية وأحمد حجي وكريم يحيى وعمار حمدي وكريم ممدوح وهشام صلاح وعبد الغني محمد.

وإذا بلغ الاتحاد نهائي البطولة سيواجه الزمالك حامل اللقب أو طلائع الجيش.

📋 | قائمة نادى #الاتحاد_السكندري لمباراة نادي الأهلى في إطار مباريات الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2019– 2020 📆 الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 .. إستاد السويس الجديد ⌚ 8:00 م #ItthadAlexsc #شجع_الأخضر 🟢 Posted by Itthad Alex SC on Saturday, November 28, 2020

وأطاح الاتحاد بالنصر وأسوان والمقاولون العرب ليبلغ الدور نصف النهائي.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر 6 مرات.