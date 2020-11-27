مباشر نهائي القرن - الزمالك (1)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

شيكابالا لحظة تسجيل التعادل لـ الزمالك أمام الأهلي

أهلا بكم في نهائي القرن. الزمالك في مواجهة الأهلي على أرض مصر من أجل اللقب الأغلى.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 اختراق من حسين الشحات ثم عرضية يبعدها الدفاع ويتابعها حمدي فتحي برأسية ضعيفة في يد محمد أبو جبل.

ق. 39 تدخل رائع من حمدي فتحي يمنع زيزو من التصويب في اللحظة الأخيرة.

ق. 37 تصويبة من طارق حامد لكن سهلة في يد الشناوي.

ق. 31 جووول التعااادل للزمالك عن طريق شيكابالا بعد مرور رائع وتصويبة أكثر من رائعة في المقص الأيمن.

ق. 29 الركنية تنفذ سريعا وتصويبة من طارق حامد بجانب المرمى.

ق. 28 ركنية جديدة للزمالك.

ق. 25 عرضية من شيكابالا يمسكها الشناوي بثبات.

ق. 20 ركنية أولى لصالح الزمالك.

ق. 18 عرضية من محمد هاني لكن عالية عن رأسة أجايي وإلى ركلة مرمى للزمالك.

ق. 17 تصويبة جديدة من بنشرقي لكن بعيدة عن مرمى الأهلي.

ق. 15 طولية من شيكابالا يمهدها مصطفى محمد بصدره إلى بنشرقي الذي يسدد لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 15 تصويبة أولى للزمالك من شيكابالا ويتصدى لها محمد الشناوي بثبات.

ق.. 11 عرضية من الشحات يمررها مروان محسن إلى أجايي داخل منطقة الجزاء لكن محمود علاء يتدخل سريعا وسمنع الثاني.

ق. 5 جووول أول للأهلي. ركنية ينفذها معلول ويسجلها عمرو السولية في المرمى.

ق. 4 كرة طولية تمر من إسلام جابر والشحات ينفرد لكن أبو جبل يتألق ويتصدى لها.

ق. 2 كرة طولية أولى للأهلي إلى مروان محسن الذي تسلمها داخل منطقة الجزاء واستدار ثم أرسل عرضية أبعدها دفاع الزمالك.

بداية المباراة

نهائي القرن الزمالك الأهلي
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