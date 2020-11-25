رحيل دييجو – مارادونا كشف قبل 15 عاما عن الجملة التي يود كتابتها على قبره

رحل عن عالمنا دييجو أرماندو مارادونا الأسطورة الأرجنتينية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما.

وقبل 15 عاما كان مارادونا يقدم برنامجا تليفزيونيا يُدعى "La Noche del 10" وخلاله كشف عما يريد كتابته على قبره.

وقال مارادونا آنذاك: "أرى أن تقدمي في السن ووفاتي في وجود أحفادي هي وفاة بها الكثير من السلام".

وعما يود كتابته عبر قبره قال: "شكرا لأنني لعبت كرة القدم لأن تلك الرياضة هي ما أعطتني السعادة والحرية وكأنني لمست السماء بيدي".

وأكمل "شكرا لكرة القدم، نعم سأضع ذلك على قبري، شكرا للكرة".