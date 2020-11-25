نهائي القرن - مدرب تونس للشباب: معلول وساسي لهما تأثير كبير.. والزمالك لديه أفضلية بسيطة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 20:02

كتب : محمد عبد العظيم

فرجاني ساسي - علي معلول - الأهلي - الزمالك

يرى ماهر الكنزاري المدير الفني لمنتخب تونس للشباب أن الزمالك لديه أفضلية بسيطة عن الأهلي قبل نهائي القرن.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكنزاري لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي والزمالك عرس إفريقي وستكون مباراة كبيرة".

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وكشف "الفريقان لهم نفس الحظوظ ولكن من رأيي الزمالك لديه الأفضلية وأسبقية معنوية بسيطة بسبب انتصاره على الأهلي في أخر مواجهتين".

وشدد "ستكون مباراة مميز وستعطى فكرة جيدة عن الكرة المصرية التي تطورت في السنوات الأخيرة، والأوفر حظا سيحصد اللقب".

وعن دور الثنائي التونسي في الفريقين قال الكنزاري: "علي معلول وفرجاني ساسي لاعبان كبار ولديهما خبرات كبيرة بسبب المشاركة المستمرة مع منتخب تونس".

وأضاف "الثنائي له تأثير كبير على أداء الأهلي والزمالك وأتمنى لهما التوفيق في المباراة".

وأتم مدرب منتخب شباب تونس تصريحاته "الفريقان يملكان أسلحة مهمة أخرى مثل أشرف بنشرقي ومصطفى محمد في الزمالك ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في الأهلي، جميعهم قادر على صناعة الفارق".

نهائي القرن فرجاني ساسي علي معلول الكنزاري مدرب شباب تونس
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