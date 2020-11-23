المصري لـ في الجول: اختيار ملعب السويس لنا إجراء روتيني.. هذا مطلبنا

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن وضع اتحاد الكرة ملعب الفريق في الدوري في الموسم الجديد بالسويس هو بمثابة إجراء روتيني فقط.

وتحدث نائب رئيس المصري لـFilGoal.com: "وضع اتحاد الكرة ملعب السويس خلال عملية قرعة الدوري كملعب لنا لحين الحصول على موافقات على اللعب في برج العرب".

وأكمل "مطلبنا الأول هو اللعب في بورسعيد في ظل إقامة المباريات بدون جمهور والموافقات الأمنية ستحسم الأمور وسيكون هناك اجتماع مع اتحاد الكرة يوم الثلاثاء لحسم ذلك الأمر".

وعن قرعة الدوري قال: "متوازنة ونرى أن الموسم المقبل سيكون قوي للغاية نظرا لاستعداد الأندية بشكل جيد ونتمنى أن نقدم موسما جيدا".

ويبدأ المصري الموسم الجديد بلقاء الإسماعيلي.

وعن إعلان اتحاد الكرة شعارا خاصا للدوري قال الخولي: "خطوة ممتاز نحو تسويق الدوري ويحمل الشعار رسالة تاريخية بإظهار حضارة مصر".

أما عن سوق الانتقالات فأتم الخولي حديثه "نتفاوض مع أكثر من لاعب أجنبى و ليس فرانسيس كازادى فقط واللاعب الذى سنصل معه و مع ناديه لصيغة اتفاق سيتم الإعلان عنه رسميا".